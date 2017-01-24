باوزا: اللاعبون يتحملون الخسائر.. وسنتوج بكأس العالم

قال إدغاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، إن جميع لاعبي الفريق يتحملون مسؤولية الهزائم التي لحقت بهم خلال المباريات النهائية الثلاث، التي خاضوها خلال العامين الماضيين.

وأضاف باوزا في مقابلة مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، قائلا: لقد رأيت تلك المباريات النهائية، وأرى أن الجميع أخطأ، لم يكن خطأ شخص بعينه، بل الجميع، إنهم لاعبون على مستوى عال، المسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وكشف باوزا أنه عندما يجتمع مع اللاعبين قبل مباراة الأرجنتين المرتقبة أمام تشيلي في 23 مارس المقبل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 سيسألهم إذا كانوا يشعرون بالذنب عن الخسارة، التي لحقت بالفريق في نهائي مونديال البرازيل 2014 ثم في مباراتي النهائي لبطولة أمم أميركا "كوبا أميركا" عامي 2015 و2016.

وتابع: أعتقد أنهم لا يشعرون بالذنب، قد يعترف أحدهم بهذا.

وعاد باوزا إلى الإعراب عن اعتراضه على قرار لاعبيه في نوفمبر الماضي بمقاطعة الصحافة، على خلفية اتهام أحد الصحفيين للاعب ازيكيل لافيتزي بتعاطي مخدر الماريجوانا، وهو ما نفاه اللاعب وزملاؤه في وقت لاحق.

واستطرد المدرب الأرجنتيني قائلا: لقد قلت لهم رأيي، قبل 30 عاما خضت معركة مع الصحافة وكانت بلا طائل، سنرى إذا كان بإمكاننا تصحيح هذا الوضع، ولكن كان علي أن أحترم هذا القرار.

وأشار باوزا إلى أنه يحافظ على علاقته الطيبة مع اللاعبين منذ أول يوم له في منصب المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بغض النظر عن نتائج الفريق.

ورغم ذلك، وقعت بعض الخلافات بين باوزا ولاعبي المنتخب الأرجنتيني قبل بضعة أسابيع حول الملعب، الذي ستستقبل فيه الأرجنتين منتخب تشيلي في مارس المقبل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا .2018

وكان باوزا قد أكد في وقت سابق أن اللاعبين يرغبون في خوض المباراة على ملعب نادي بوكا جونيورز "بومبونيرا"، بسبب الضغط، الذي قد يشكله قرب المدرجات من أرضية الملعب على الفريق الضيف.

ومن جانبه، نفى اللاعب المخضرم خافيير ماسكيرانو، نجم برشلونة الأسباني، أن يكون اللاعون هم من طالبوا بخوض اللقاء على ملعب "بومبونيرا".

وتقرر بشكل نهائي إقامة مباراة الأرجنتين وتشيلي القادمة على ملعب "مونومينتال"، معقل ريفر بليت.

وتتربع البرازيل على صدارة ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية في تصفيات المونديال برصيد 27 نقطة، تليها أوروغواي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، ثم الإكوادور وتشيلي في المركزين الثالث والرابع برصيد 20 نقطة لكل منهما، وأخيرا الأرجنتين في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ورغم الموقف المقلق لمنتخب "التانغو" في التصفيات أعرب باوزا عن ثقته في تأهل فريقه إلى مونديال روسيا والفوز باللقب هناك.

واختتم قائلا: أنا رجل محظوظ، سنكون أبطالا، أنا مقتنع بهذا، يتبقى لي أن اقنع اللاعبين.