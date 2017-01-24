ريال مدريد يستنجد بلاعب مغربي

استدعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، اللاعب المغربي أشرف حكيمي إلى قائمة الفريق التي ستواجه سيلتا فيغو في إياب ربع نهائي كأس الملك الإسباني.



وضم زيدان المدافع حكيمي (18 عاماً) ونجله إنزو إلى القائمة التي تعاني من غياب عدد من اللاعبين يتقدمهم الكرواتي لوكا مودريتش والكولومبي خاميس رودريغيز والبرازيلي مارسيل والإسباني داني كارفاخال والبرتغالي بيبي.



وبدأ حكيمي، المولود في العاصمة الإسبانية، مشواره مع ريال مدريد قبل 11 عاماً، وفي العام الماضي صعد إلى صفوف الفريق الثاني، وخاض أول مباراة مع منتخب المغرب أمام كندا وانتهت 4-0 لمصلحة أسود الأطلس.