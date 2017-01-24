زيدان: أشعر وكأن ريال مدريد في المركز الأخير

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد استيائه من حالة التشاؤم، التي تحيط بفريقه مؤكدا أن هذه الأجواء توحي بأن النادي الملكي يحتل المركز الأخير في الدوري الأسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي، الذي عقده على هامش مباراة فريقه يوم الأربعاء أمام سيلتا فيغو في إياب دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا: تسمع الأسئلة وتعتقد بعدها أنك في المركز الأخير.

ويخوض ريال مدريد مباراة الإياب رافعا شعار لا بديل عن الفوز، بعدما سقط على ملعبه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

وأضاف المدرب الفرنسي قائلا: نحن متحمسون للغاية، وسنلعب هذه المباراة.

ومن المنتظر أن يقدم سيلتا فيغو كل ما يستطيع في هذه المباراة، حسبما دللت تصرفات وقرارات مدربه إدواردو باوزا، الذي فضل إراحة بعض اللاعبين المهمين في الفريق خلال مباراته الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني.

وأشار زيدان قائلا: ندرك مدى صعوبة المباراة بعد أن خسرنا مباراة الذهاب، ولكن هذا لن يغير شيء، علينا أن نسجل هدف، ستكون 90 دقيقة أو أكثر، الرائع في الأمر هو أننا أمامنا مباراة الغد من أجل تغيير ما حدث في مباراة الذهاب.

واستبعد المدرب الفرنسي من تشكيلة فريقه في مباراة الغد اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز للإرهاق، كما أعرب عن قلقه من موجة الإصابات، التي تضرب الفريق في الوقت الراهن. وتابع قائلا: هذا هو حالنا وسنكافح في هذا الصدد.

وضم زيدان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قائمة المباراة رغم المتاعب البدنية التي كان يعاني منها في تدريبات الفريق خلال الأسبوع الماضي.

وتحدث زيدان عن إصابة نجمه البرتغالي، حيث قال: إنها كدمة، إذا كان على ما يرام فسيلعب، وهو على مايرام.

ودافع زيدان عن سياسة التناوب، التي يتبعها مع الفريق الملكي، وأوضح قائلا: لن أغير شيء، إذا لعبت بدون إشراك لاعبين جدد فستحدث إصابات جديدة، سنستمر على هذا النهج في العمل، نمر بلحظات جيدة.

وطالب زيدان جماهير ريال مدريد بدعم الفريق بشكل أكبر، واختتم قائلا: نحن نعمل وترغب في تقديم أقصى ما لدينا من أجل أنفسنا ومن أجل الناس، التي تأتي لدعمنا، نحتاج إلى الجماهير.

وتعرض ريال مدريد لانتقادات واسعة من قبل جماهيره خلال الفترة الماضية.