"كاس" ترفض دعوى صربيا ضد انضمام كوسوفو إلى "يويفا"

رفضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) الدعوى المقامة من الاتحاد الصربي لكرة القدم ضد حصول اتحاد اللعبة في كوسوفو على عضوية الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

ومع موافقة معظم أعضاء منظمة الأمم المتحدة على اعتبار كوسوفو "دولة مستقلة" ، حظيت كوسوفو بالمعايير التي تؤهلها لعضوية اليويفا وهي الحيثية التي ساقتها (كاس) في حكمها يوم الإثنين.

وكانت الاتحادات الأهلية الأعضاء باليويفا صوتت في مايو الماضي على انضمام كوسوفو لعضوية اليويفا حيث حصل اتحاد كوسوفو على 28 صوتا مقابل 24 صوتا رافضا لحصوله على عضوية اليويفا.

وأشار الاتحاد الصربي في دعواه أمام (كاس) إلى أن كوسوفو ، الإقليم السابق في صربيا ، ليس دولة مستقلة وليس عضوا بالأمم المتحدة ومن ثم لا يمكن له الحصول على عضوية اليويفا.

وشارك منتخب كوسوفو في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 ولكنه مني بثلاث هزائم وحقق تعادلا واحدا في المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن ضمن منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات.