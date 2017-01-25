لويس إنريكي: ميسي بات لاعباً متكاملاً

أثنى لويس إنريكي مدرب برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني على تطور ليونيل ميسي ليصبح "لاعبا متكاملا" خلال مسيرته وهو ما يعتقد أنه سيساعد اللاعب الأرجنتيني على الحفاظ على مستواه لفترة طويلة.



ويثق برشلونة في أن ميسي هدافه التاريخي سيوقع عقدا جديدا حتى 2022 في المستقبل القريب ليظل مرتبطا بالنادي حتى يبلغ 35 عاما بعدما قال روبرت فرنانديز المدير الرياضي للنادي يوم الثلاثاء إن المفاوضات بهذا الشأن "تسير على نحو جيد للغاية."



وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال سوسيداد في إياب دور الثمانية بكأس الملك: مستوى ميسي تطور دون أدنى شك وحدثت العملية بسبب نضجه. في السابق كان هو هدافنا الوحيد تقريبا ولكنه أصبح لاعبا متكاملا.



وأضاف: إنه قادر على القيام بالواجبات الهجومية والدفاعية.. ولكونه لاعبا ذكيا للغاية سيعوض أي نقاط ضعف محتملة وقد يستمر مشواره لفترة أطول في المستقبل إلى أن تتراجع قدراته البدنية.



وسجل ميسي أكثر من 30 هدفا في الدوري في خمسة مواسم من أصل 12 لعبها في صفوف برشلونة وحقق رقما قياسيا في الدوري بتسجيل 50 هدفا موسم 2011-2012 ورغم تراجع مركزه في الملعب بما يلائم طريقة لعب زميليه في الهجوم نيمار ولويس سواريز فإنه سجل 15 هدفا هذا الموسم في الدوري.



وأضاف لويس إنريكي: طبيعة لعبه لا تتطلب قوة كبيرة لأنه قادر على اللعب بلمسة واحدة أو اثنتين.. يعرف أين ينبغي عليه الركض ليتسلم الكرة وكيف يتحرك بدون كرة ويغير تمركزه.



وتابع: عندما تضيف كل هذا إلى قدراته الفنية والجسدية.. تكون النتيجة اللاعب الفريد من نوعه الذي نراه كل يوم."



ويستضيف برشلونة منافسه سوسيداد بعدما فاز 1-صفر في لقاء الذهاب وهو انتصاره الأول في ملعب الفريق المنتمي لاقليم الباسك منذ 2007 ولكنه سيفتقد جهود سيرجيو بوسكيتس واندريس إنييستا بداعي الاصابة.



وقال المدرب الذي يتطلع فريقه للتأهل إلى الدور قبل النهائي بالكأس للمرة السابعة على التوالي: سيكون من الخطأ التفكير في أننا أنهينا المهمة. إنها مباراة خطيرة أمام منافس بهذا الحجم.