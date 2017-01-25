ليفربول يحمي كوتينيو بالراتب الأعلى

وقع لاعب خط الوسط البرازيلي الدولي فيليبي كوتينيو عقدا جديدا طويل الأمد مع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، قاطعاً الطريق أمام المنافسين الذين كانوا يتأهبون لخطف اللاعب.

ولم يعلن ليفربول عن تفاصيل العقد واكتفى في بيانه بالتأكيد على أن العقد الجديد يسري بداية من أول يوليو المقبل.

وفي المقابل ، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إلى أن مدة العقد خمس سنوات وأن اللاعب سيحصل بمقتضاه على 150 ألف جنيه استرليني أسبوعيا ليصبح الأعلى راتبا في النادي.

وقال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إن كوتينيو يرغب في البقاء مع الفريق والمساهمة في بناء وتطوير الأداء وهو ما دفعه لتوقيع عقد جديد.

وأضاف : يدرك كوتينيو أنه يستطيع تحقيق أحلامه وطموحاته هنا في ليفربول.