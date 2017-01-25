مورينيو: لا نحسد منافسينا على "حياتهم الرائعة"

أكد جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، الأربعاء، أن فريقه لا يحسد منافسيه على "حياتهم الرائعة"، بسبب جدول مبارياتهم الأسهل، وسيتقبل ما لديه من جدول مزدحم وصعب.

ويشارك يونايتد في 4 مسابقات، بينها الدوري الأوروبي، ويمكن أن يخوض 32 مباراة أخرى - بخلاف مباريات الإعادة في كأس الاتحاد - هذا الموسم.

وقال مورينيو الذي ظهر بطريقة تصفيف شعر جديدة: "أملك لوحة في مكتبي عليها كل المباريات المحتمل خوضها، وعندما أنظر لها تبدو الصورة معقدة للغاية.

وتابع: "ندرك أن هناك فرقا تعيش حياة رائعة. حياة لا نريدها لكنها حياة رائعة. إنهم يشاركون في المباريات بنشاط كامل وذهنهم صاف. وللأمانة هذا يشكل فارقا كبيرا".

ويخوض يونايتد، غدا الخميس، إياب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، أمام هال سيتي بأفضلية 2-صفر في مباراة الذهاب تضعه على مقربة من بلوغ النهائي، وسيتم تغيير موعد مباراته أمام منافسه المحلي مانشستر سيتي المقررة في 26 فبراير المقبل.

وشكك مورينيو سابقا في نزاهة جدول مباريات الدوري حيث خاض يونايتد لقاءات أكثر صعوبة خلال فترة الأعياد هذا الموسم من تشيلسي المتصدر.

وأضاف المدرب البرتغالي: "أعرف أن الأمر سيكون صعبا لو خطونا خطوة بخطوة. لدينا مباريات الدوري الأوروبي التي لا تتوقف. لو تقدمنا سيكون الأمر صعبا حقا لكن سنرى. من الجيد الفوز باللقب لكن لن يكون من السهل تكرار هذا الأداء بعد ذلك".