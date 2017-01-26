إيفرا ينتقل إلى مرسيليا الفرنسي

أكد نادي أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أنه تعاقد مع المدافع الفرنسي الدولي باتريس إيفرا لاعب يوفنتوس بطل ايطاليا بعقد مدته عاماً ونصف.



وكان إيفرا انضم ليوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي في 2014 وشارك أساسيا مع النادي في ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.



وقال مرسيليا الذي يحتل المركز السابع بين فرق دوري فرنسا في بيان إن إيفرا (35 عاما) سيحضر مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من يوم الخميس لتأكيد إتمام الصفقة.