سلتا فيغو يقصي مدريد زيدان من "الكأس"

أقصي ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، من إياب الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، بتعادله مع مضيفه سلتا فيغو 2-2 الاربعاء، وتأهل الأخير إلى النهائي بنتيجة المبارتين 4-3.

وعانى النادي الملكي قبيل نهاية الشوط الأول، اثر تسجيل مدافعه دانيلو هدفا خطأ في مرمى فريقه، إلا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عادل النتيجة في الشوط الثاني، بتسجيله هدفه الأول في الكأس منذ زهاء عامين.

وتقدم سلتا فيغو مجددا عبر الدنماركي دانييل فاس قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، إلا ان رأسية البديل لوكاس فاسكيز اتاحت للريال انهاء المباراة متعادلا، وتفادي خسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة.