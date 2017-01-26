فينغر يتقبل اتهامات الاتحاد الإنجليزي

أكد الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لنادي أرسنال تقبله لقرار إدانته من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب تصرفاته غير اللائقة خلال المباراة أمام بيرنلي يوم الأحد التي أنتهت بفوز أرسنال 2-1.

وتعرض فينغر للطرد من قبل الحكم جون موس لاحتجاجه على ضربة جزاء احتسبت لبيرنلي.

وتحدث فينغر مع الحكم الرابع انتوني تايلور قبل أن يدخل إلى المنطقة المؤدية لغرفة خلع الملابس وهو أمر غير مسموح به وعندما حاول تايلور أن يقنع المدرب الفرنسي بمغادرة المنطقة قام فينغر بدفعه.

واعتذر فينغر عن تصرفاته عقب المباراة التي انتهت بفوز أرسنال 2-1 بفضل الهدف الذي سجله اليكسيس سانشيز من ضربة جزاء في الدقيقة 98.

وقال فينغر خلال مؤتمر صحفي على هامش مباراة أرسنال مع ساوثهامبتون يوم السبت: عندما لا أتصرف بطريقتي المعهودة ينبغي أن امتلك الجراءة الكافية للاعتراف بأنني لم أكن على صواب. مشيرا إلى انه سيطلب تحديد موعد جلسة استماع خاصة من اتحاد الكرة.

وأضاف: لا أعرف ما إذا سأتعرض للعقاب وما هي العقوبة التي سأنالها.

وحال إدانته قد يتعرض فينغر لعقوبة إيقاف طويلة وبالتالي لن يتمكن من قيادة الفريق من المنطقة الفنية خلال بعض المباريات.