كلوب الغاضب من "الخروج" يهاجم التحكيم

أبدى يورغن كلوب خيبة أمله من التحكيم وإهدار فريقه للفرص في الهزيمة يوم الأربعاء 1-صفر في إياب كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم أمام ساوثامبتون الذي تأهل للنهائي.

واستمرت البداية السيئة لليفربول في 2017 حيث فشل في اختراق دفاع ساوثامبتون المنظم قبل أن يمنح شين لونغ الفوز للفريق الزائر والانتصار 2-صفر في مجموع المباراتين.

وأبلغ كلوب وسائل إعلام بريطانية: أولا أوجه التهنئة لساوثامبتون. المنافس فاز في مباراتي الذهاب والإياب لذا استحق التأهل للنهائي لكني أعتقد (خاصة في الإياب) أنه كان يمكننا الفوز ولهذا أشعر بخيبة أمل.

وطالب ليفربول باحتساب ركلتي جزاء الأولى كانت بعد اصطدام كرة بيد لونغ بعد تسديدة من روبرتو فيرمينو وكان كلوب غاضبا لعدم احتساب الحكم لها.

وقال: لمسة اليد كانت واضحة. واضحة للغاية. ربما يكون الأمر غير مثير ولست أبحث عن أعذار أو أي شيء لكن من الصعب تقبل الأمر أسبوعا بعد أسبوع بعد أسبوع. صعب للغاية.

واعترف كلوب أن ركلة الجزاء التي طالب فريقه بالحصول عليها بعد خطأ ضد ديفوك اوريجي قبل هدف لونج مباشرة ليست صحيحة لكنه قال إن قرارات الحكام كلفت ليفربول كثيرا في الأسابيع الأخيرة، حيث فاز الفريق مرة واحدة في سبع مباريات في 2017.

وأضاف في إشارة إلى التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز يوم 15 يناير الحالي: احتسبت ضدنا العديد من الأهداف من تسلل كان يجب ألا تحتسب.

وأتبع: في واحدة من المباريات الكبيرة... ضد مانشستر يونايتد (انطونيو فالنسيا) كان متسللا لكن لم يتحدث أي شخص عن ذلك. هذا ما يحدث. هذا ليس جيدا.

وأهدر دانييل ستوريدج فرصتين لمنح ليفربول التقدم وتحسر كلوب على الافتقار للمسة الأخيرة.

وزاد: صنع الفرص أمام فريق مثل هذا ليس سهلا لكننا نجحنا ثم عليك التسجيل. هذا لم يحدث لكنها ليست مشكلة عامة بل فقط في هذه المباراة.