إنريكي يمتدح أداء سواريز أمام سوسيداد

كال لويس إنريكي المديح لدينيس سواريز، بعدما قاد لاعب الوسط البالغ عمره 23 عاما برشلونة للفوز 5-2 على ريال سوسيداد أمس الخميس وقال إن اللاعب الشاب يستطيع السير على خطى صانع اللعب أندريس إنيستا.

ومهد سواريز طريق برشلونة نحو التأهل لقبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بتسجيل الهدف الأول، ثم أكمل انتصار الفريق الكتالوني بنتيجة 6-2 في النتيجة الإجمالية بهدف آخر بعد مراوغة الحارس جيرونيمو رولي عقب تمريرة من ليونيل ميسي.

وتعين على سواريز انتظار دوره في أول موسم بعد عودته للنادي عقب فترات قضاها في أشبيلية وفياريال تلت أداء لافتا مع الفريق الثاني لبرشلونة الذي انضم إليه في 2013 بعد فترة غير سعيدة في إنجلترا في أكاديمية مانشستر سيتي.

لكن بعد سلسلة من العروض المثيرة للإعجاب هذا الموسم برز سواريز المولود في جاليسيا كوريث واقعي للقائد انيستا البالغ عمره 32 عاما وهو اللاعب الأكثر حصولا على ألقاب في برشلونة.

وأبلغ المدرب لويس إنريكي الصحافيين: "يستطيع أن يكون مثله، لما لا؟ اللاعبون يجب أن يتطوروا، يجب عليه التحسن لكن إنيستا ساحر.. ومن الصعب العثور على ساحر مثله. لكن دينيس في الطريق الصحيح وأتمنى أن يكون مثله".

وأضاف: "دينيس واحد من لاعبين قليلين تركوا الفريق الثاني في برشلونة واستطاعوا العودة. هذا بسبب أنه يعتني بالكرة ويبذل أيضا جهدا كبيرا بدونها.. وهذا أمر ينساه بعض اللاعبين".

وتابع: "تحصل على الكرة لدقيقة أو دقيقة ونصف في المباراة.. لذا إذا لم تبل بلاء حسنا بدونها فلا يوجد لك فرصة في هذا المستوى. يفهم دينيس ذلك ويحبه زملاؤه."

واحتاج سواريز إلى 6 أشهر ليسجل هدفه الأول مع برشلونة لكنه أحرز ثلاثة الآن في آخر مباراتين وجاء هدفاه ضد سوسيداد عقب هدفه الأول في الفوز 4-صفر على ايبار يوم الأحد.

ومضى لويس انريكي قائلا: "الأهداف سترفع روحه المعنوية".

وواصل: "يدخل منطقة الجزاء في الوقت المناسب وهو بحاجة لأن يصبح أكثر فعالية أمام المرمى.. لكنه أظهر ذلك اليوم بأهدافه".

وبعد واحدة من أفضل عروضه مع برشلونة تحدث سواريز عن تفاهمه مع الأرجنتيني ميسي الذي ساعد في صناعة هدفيه.

وأبلغ سواريز الصحافيين: "أعتقد أنني أملك صلة خاصة بميسي. منذ عودتي يعاملني بشكل جيد وعندما ألعب في يمين خط الوسط نفهم بعضنا البعض جيدا. إذا وجدت مساحة فهو سيجدك".

وأضاف: "أدائي يتحسن. ليس من السهل دخول تشكيلة أفضل فريق في العالم.. لكني أتمنى أن أواصل المضي قدما الان".