برشلونة يتجاوز سوسيداد ويطير إلى نصف النهائي

بلغ برشلونة حامل اللقب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم للموسم السابع على التوالي، بفوزه على ضيفه ريال سوسيداد 5-2 الخميس، في إياب ربع النهائي، مكررا فوزه ذهابا خارج أرضه 1-صفر.

وانضم برشلونة في نصف النهائي إلى سلتا فيغو الفائز على ريال مدريد الأربعاء، والافيس وأتلتيكو مدريد.

وأجرى مدرب برشلونة لويس إنريكي بعض التغييرات على تشكيلته، فدفع بالحارس الهولندي يسبر سيليسن الذي يخوض مباريات الكأس، ولاعب الوسط دنيس سواريز، لكنه عول على الثلاثي الهجومي الاعتيادي المؤلف من الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز.

وفي ظل إصابة سيرجيو بوسكيتس، لعب المدافع الارجنتيني خافيير ماسكيرانو في وسط الملعب الى جانب دنيس سواريز والبرتغالي اندريه غوميش.

وبكر برشلونة في افتتاح التسجيل عن طريق دنيس سواريز بعد كرة خسرها تاشبي برييتو في منتصف الملعب، فانطلق لاعبو المضيف بهجمة خاطفة أنهاها دنيس سواريز أرضية إلى يمين الحارس من داخل المنطقة (17).

وفي الشوط الثاني، أهدر سوسيداد فرصة ثمينة عن طريق المكسيكي كارلوس فيلا وهو منفرد صدها ببراعة سيليسن (54).

ومن الهجمة التالية، حصل برشلونة على ركلة جزاء بعد عرقلة نيمار من اينيغو مارتينيز، نفذها ميسي بحرفنة أرضية في الزاوية اليسرى البعيدة لمواطنه الحارس خيرونيمو رولي (55).

وقلص ريال سوسيداد الفارق عن طريق خوانمي من كرة ساقطة فوق الحارس (62)، لكن لويس سواريز كان له رأي آخر، فمن تمريرة لميسي استغلها مسددا ببراعة تحت جسم الحارس سجل الهدف الثالث لبرشلونة (64).

وأضاف المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه هدف سوسيداد الثاني بكرة رأسية جميلة (73).

واعاد البديل التركي أردا توران الفارق الى هدفين بعد تمريرة من البديل الاخر الظهير اليكس فيدال (80). وهذا الهدف الثالث عشر لتوران في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وتابع دنيس سواريز تألقه عندما تلقى تمريرة ذهبية من ميسي فتلاعب بالحارس وتجاوزه مسجلا الهدف الخامس (82).

ويزدحم جدول برشلونة في الاسابيع المقبلة حيث سيخوض قرابة عشر مباريات في غضون شهرين، بينها المواجهتان مع باريس سان جرمان الفرنسي في الدور الثاني لدوري ابطال اوروبا (الذهاب في 14 فبراير والاياب في 8 مارس).