برشلونة يصطدم بأتلتيكو في نصف نهائي "الكأس"

أوقعت قرعة بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة، فريق برشلونة في مواجهة أتلتيكو مدريد في الدور قبل النهائي، بينما تجمع المواجهة الأخرى بين سيلتا فيجو وألافيس.

ويلتقي برشلونة، الذي يتطلع إلى التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، مع أتلتيكو ذهابا على ملعب "فيسنتي كلديرون" بمدريد على أن تقام مباراة الإياب على ملعب "كامب نو" ببرشلونة.

وتغلب برشلونة على ريال سوسيداد 5 / 2 مساء الخميس ليتأهل إلى المربع الذهبي ببطولة الكأس للموسم السابع على التوالي، ويصطدم بأتلتيكو مدريد الذي توج آخر مرة باللقب عام 2013 .

وقال سيرجي روبرتو لاعب الظهير الأيمن لفريق برشلونة "سنواجه أتلتيكو مجددا، خضنا العديد من المباريات أمامه ونعرفه جيدا. ستكون مباراة معقدة كما هو الحال دائما أمامهم."

وأضاف "تفاصيل دقيقة ستحدث الفارق، سنخوض مباراتين مهمتين أمام فريق سيفرض علينا تقديم أفضل ما لدينا."

أما سيلتا فيجو، فسيحتضن مباراة الذهاب أمام ألافيس قبل أن يتوجه إلى فيتوريا لخوض مباراة الإياب.

وسبق لسيلتا فيجو الوصول إلى نهائي بطولة الكأس ثلاث مرات، لكنه لم يتوج باللقب، بينما يتطلع ألافيس للوصول إلى النهائي للمرة الأولى.