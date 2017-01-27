نادال يواجه فيدرر في نهائي بطولة أستراليا

صعد النجم الأسباني رافاييل نادال إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما حقق انتصارا مثيرا أمام البلغاري جريجور ديميتروف وتغلب عليه 6 - 3 و5 - 7 و7 - 6 و6 - 7 و6 - 4 اليوم الجمعة في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويلتقي نادال، المصنف التاسع للبطولة، في المباراة النهائية النجم السويسري روجيه فيدرر، الذي صعد بفوزه على مواطنه ستانيسلاس فافرينكا في المباراة الأولى بالدور نصف النهائي أمس الخميس.

ويتوقع أن يشهد النهائي المقرر بعد غد الأحد منافسة على أعلى مستوى، خاصة وأن النجم المخضرم فيدرر 35 عاما، الذي عاد إلى الملاعب هذا الموسم بعد غياب دام 6 أشهر بسبب الإصابة، يتطلع إلى إحراز اللقب الثامن عشر له ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى وهو ما سيضمن له العودة إلى المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.