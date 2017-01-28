رانييري: يجب علينا التركيز أكثر

طلب كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي، من لاعبي خط الدفاع سد الثغرات بعدما كان قريبا من خروج محرج من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام ديربي كاونتي، أمس الجمعة.

وكان ليستر حامل لقب الدوري الإنجليزي على بعد خمس دقائق من الخروج من الكأس قبل أن يسجل القائد ويس مورغان هدف التعادل 2-2 ليتم اللجوء إلى مباراة إعادة.

وكان خط الدفاع من أهم أسباب فوز ليستر بلقب الدوري لأول مرة الموسم الماضي لكنه يظهر بشكل متواضع هذا الموسم واستقبل الفريق هدفين في الشوط الأول من كاونتي المنتمي للدرجة الثانية.

وقال رانييري لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "يجب علينا التركيز. يدخل مرمانا الكثير جدا من الأهداف. يجب علينا أن نعمل فقط وأن يكون تركيزنا أكبر".

وتقدم ليستر بهدف غريب سجله دارين بينت مهاجم كاونتي بطريق الخطأ في مرماه قبل أن يتعادل اللاعب ذاته بضربة رأس ثم سجل زميله كريج برايسون الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

واستقبل ليستر 37 هدفا في 22 مباراة بالدوري هذا الموسم بينما دخل مرماه 36 هدفا طوال مشوار التتويج باللقب في الموسم الماضي.

ويعتبر ستيف مكلارين مدرب إنجلترا السابق وديربي كاونتي الحالي أن فريقه أهدر فرصة للتأهل.

وأضاف: "فعلنا كل ما يمكننا فعله.. شخصيتنا كانت رائعة ولعبنا بقوة في الشوط الثاني وأنقذ الحارس سكوت كارسون عدة فرص".