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فياريال يعود إلى سكة الانتصارات

المصدر: مدريد - فرانس برس
فرحة سابقة للاعبي فياريال
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حقق فياريال، سادس الترتيب، فوزه الأول في 4 مباريات على حساب ضيفه غرناطة 2-صفر السبت، وشدد الخناق على اتلتيكو مدريد وريال سوسييداد، ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع فياريال رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطة عن اتلتيكو مدريد الذي يحل في وقت لاحق الافيس وسوسييداد الذي يحل على ريال مدريد المتصدر الأحد.

وسجل للفائز برونو (42) والفارو غونزاليس (73).

ويلعب السبت ايضا ايبار مع ديبورتيفو وليغانيس مع سلتا فيغو.

ويلتقي الأحد ريال بيتيس مع برشلونة، اسبانيول مع اشبيلية، واتلتيك بلباو مع سبورتينخ خيخون والاثنين لاس بالماس مع فالنسيا.

كلمات دالّة

#فياريال, #الدوري الإسباني, #اسبانيا

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