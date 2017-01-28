تشيلسي وتوتنهام يتأهلان.. وليفربول يودع "الكأس"

صعد تشيلسي وتوتنهام وكذلك مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حققوا الفوز مساء السبت ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، بينما ودع ليفربول البطولة بعدما خسر على ملعبه أمام وولفرهامبتون.

وحسم تشيلسي صعوده بالتغلب على فريق دوري الدرجة الأولى برينتفورد 4-0 كما تغلب توتنهام صاحب المركز الثالث بالدوري الممتاز على فريق دوري الدرجة الثالثة ويكمب وندررز 4-3 ومانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس 3-0 بينما خسر ليفربول على ملعبه أمام وولفرهامبتون 1- 2 .

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بدور الـ32 تغلب بلاكبيرن على بلاكبول 2 -0 وبيرنلي على بريستول سيتي 2-0 ولينكولن سيتي على برايتون 3- 1 وميدلسبروه على أكرينجتون 1- صفر وأوكسفورد يونايتد على نيوكاسل 3- 0 وهيديرسفيلد تاون على مضيفه روشديل 4 - 0.

وحسم تشيلسي متصدر الدوري الممتاز تأهله بأربعة أهداف نظيفة في شباك ضيفه برينتفورد المنافس بدوري الدرجة الأولى، سجلها ويليان داسيلفا وبيدرو رودريجيز وبرانيسلاف ايفانوفيتش وميشي باتشواي في الدقائق 14 و21 و69 و81 من المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن.

أما توتنهام فقد تأهل بانتصار صعب على فريق دوري الدرجة الثالثة ويكمب وندررز 4 -3 .

ويدين توتنهام بفضل كبير في الفوز للاعبيه سون هيونج مين وديلي ألي، حيث سجل سون هدفين في الدقيقتين 60 و90 وسجل الهدفان الأخران للفريق فينسنت يانسن وألي في الدقيقتين 64 و89 .

بينما جاءت الأهداف الثلاثة لويكمب وندررز في الدقائق 23 و36 و83 وسجلها بول هايز (الأول والثاني) وجاري طومسون.

أما مانشستر سيتي، فقد حسم مباراته أمام مضيفه كريستال بلاس بثلاثة أهداف نظيفة سجلها رحيم سترلينج وليروي سان ويايا توريه في الدقائق 43 و71 و90 .

وعلى ملعب "أنفيلد" معقل فريق ليفربول، أنهى وولفرهامبتون الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ريتشارد ستيرمان وأندرياس وايمان في الدقيقتين الأولى و.41

وفي الشوط الثاني، قلص ليفربول الفارق في الدقيقة 86 عن طريق ديفوك أوريجي لكنه أخفق في إدراك التعادل ليودع البطولة ويعبر وولفرهامبتون إلى دور الستة عشر.