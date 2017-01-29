الشقيقان آيو ينهيان مغامرة الكونغو في كأس أفريقيا

المصدر: ليبرفيل - د ب أ

أنهى المنتخب الغاني لكرة القدم مغامرة منتخب الكونغو الديمقراطية وأطاح به من بطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين المقامة حاليا بالغابون بعدما تغلب عليه 2 - 1 يوم الأحد في دور الثمانية للبطولة.

ويلتقي المنتخب الكونغولي في المربع الذهبي للبطولة مع نظيره الكاميروني يوم الخميس.

ويدين المنتخب الغاني بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى الشقيقين أندريه وجوردان آيو نجلي أسطورة كرة القدم الغاني عبيدي بيليه واللذين سجلا هدفي النجوم السوداء في هذه المباراة ليقودا الفريق إلى المربع الذهبي.

وهذه هي النسخة السادسة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب الغاني للمربع الذهبي بالبطولة القارية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم التفوق الواضح للمنتخب الكونغولي الذي فشل في ترجمة هذا التفوق إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني ، تحسن أداء المنتخب الغاني وترجم الفريق هذا التحسن إلى هدف التقدم الذي سجله جوردان آيو في الدقيقة 63 فيما تعادل باول خوسيه مبوكو سريعا للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 68 .

ولكن أندريه آيو سجل هدف الفوز للمنتخب الغاني (النجوم السوداء) من ركلة جزاء في الدقيقة 78 .

وبدأ الفريقان المباراة بنشاط هجومي ملحوظ حيث تبادلا الهجمات منذ الدقيقة الأولى ولكنهما افتقدا للتركيز المطلوب أمام المرميين

وعاند الحظ المنتخب الكونغولي في الدقيقة السابعة حيث تصدى القائم لهدف أكيد للفريق عندما استغل ديومرسي مبوكاني هفوة دفاعية من هاريسون أفول داخل منطقة الجزاء ليخطف الكرة ويتقدم بها منفردا بالحارس الغاني حيث راوغه ثم لعب الكرة في اتجاه المرمى لكنها ارتدت من القائم الأيمن.

وسدد باول خوسيه مبوكو كرة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة التاسعة أمسكها الحارس الغاني.

ونال الكونغولي ريمي مولومبا إنذارا في الدقيقة 15 للخشونة مع الغاني جوردان آيو.

وخلال الربع ساعة الثاني من المباراة ، انحصر اللعب بشكل كبير في وسط الملعب مع بعض المناوشات الهجومية غير المجدية من الفريقين والتي كان معظمها للمنتخب الكونغولي لكنها لم تسفر عن أي خطورة حقيقية.

وأهدر مبوكاني فرصة ذهبية للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 37 اثر هجمة منظمة للفريق وتمريرة متقنة من خوسيه مبوكو وضعت مبوكاني في مواجهة الحارس الغاني ولكن مبوكاني فشل في السيطرة على الكرة بالشكل المطلوب ثم سددها بصعوبة ولكن في الشباك من الخارج.

وسدد مبوكاني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 39 ولكن الحارس تصدى لها وأمسك الكرة على مرتين.

وتبادل جونيور كابانانجا الكرة مع مبوكاني في الدقيقة 44 لكن كابانانجا فشل في استغلال الفرصة ولم يسيطر على الكرة داخل منطقة الجزاء لتذهب الكرة خارج الملعب.

وتدخل الدفاع الغاني في اللحظة الأخيرة ليمنع فرصة خطيرة من أمام كابانانجا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستهل المنتخب الغاني الشوط الثاني بهجوم ضاغط بغية تسجيل هدف التقدم ولكن الحظ عاند الفريق في أكثر من كرة خلال الدقائق الأولى من هذا الشوط.

وسدد أندريه آيو كرة قوية في الدقيقة 46 تصدى لها الحارس الكونغولي ببراعة.

وبعدها بثلاث دقائق ، حاول جوردان آيو التوغل داخل منطقة جزاء الكونغو ولكنه سقط فيما ذهبت الكرة لزميله توماس بارتي الذي سددها قوية من وسط منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى للكرة.

واستعاد المنتخب الكونغولي اتزانه سريعا وعاد لمبادلة منافسه الهجمات مع تفوق نسبي للمنتخب الغاني.

وأسفرت محاولات النجوم السوداء عن هدف التقدم الذي سجله جوردان آيو في الدقيقة 63 .

وجاء الهدف اثر هفوة دفاعية من لاعبي الكونغو بالقرب من وسط الملعب حيث ضغط آيو على ريمي مولومبا وخطف منه الكرة بسهولة لينطلق بها بسرعة وبراعة حتى وصل غلى حدود منطقة الجزاء وسددها قوية في المرمى موجها صدمة قوية إلى المنافس الكونغولي.

ولكن فرحة النجوم السوداء بالهدف لم تدم طويلا حيث سجل المنتخب الكونغولي هدف التعادل في الدقيقة 68 .

وجاء الهدف بتسديدة صاروخية أطلقها مبوكو من نحو 25 مترا لتسكن المرمى على يمين الحارس الغاني بريما رزاق.

وتغاضى الحكم عن احتساب ضربة جزاء للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 70 عندما تعرض كابانانجا للجذب من قميص اللعب داخل منطقة الجزاء.

وأفلت الغاني دانيال أمارتي من الطرد في الدقيقة 74 حيث اكتفى الحكم بإنذاره اثر تدخل عنيف للغاية من الخلف مع مبوكو.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية لكن دون أن تسفر الهجمات عن مزيد من الأهداف.

وانطلق كريستيان أتسو بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء الكونغولية في الدقيقة 77 قبل أن يطلق الحكم صفارته معلنا عن ضربة جزاء للمنتخب الغاني بعدما سقط أتسو أرضا اثر تدخل من المدافع جويسي لوماليسا.

وسدد أندريه آيو الكرة على يسار الحارس الكونغولي ليكون هدف التقدم للنجوم السوداء.

وحاول المنتخب الكونغولي الرد في الدقائق التالية ولكن الدفاع الغاني حافظ على تماسكه وتصدى لجميع المحاولات كما شكلت المرتدات السريعة للمنتخب الغاني بعض الخطورة على الدفاع الكونغولي.

وتصدى الحارس الغاني لتسديدة صاروخية خطيرة أطلقها البديل سيدريك باكامبو في الدقيقة 87 وسط محاولات غير مجدية من المنتخب الكونغولي لتسجيل هدف التعادل.

وكاد أتسو يضيف هدفا ثالثا لغانا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من وسط منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها ببراعة لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الغاني.