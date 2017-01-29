الفرنسي باييه يقترب من الانتقال إلى مرسيليا

قالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية في عددها يوم الأحد إن المهاجم الفرنسي ديميتري باييه لاعب وست هام يونايتد الانجليزي سينضم إلى أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.



وأضافت الصحيفة أن باييه الذي ترك مرسيليا في 2015 للانضمام إلى النادي الانجليزي سيخضع لفحص طبي قبل توقيع العقد مع النادي الفرنسي في وقت لاحق من يوم الأحد.



وأكدت الصحيفة أن الطرفين وافقا على مبلغ الانتقال وهو 30 مليون يورو (32.08 مليون دولار).



ولم يؤكد مرسيليا أو وست هام ما جاء في تقرير الصحيفة الفرنسية.



