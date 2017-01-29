بويان كركيتش ينتقل إلى ماينز الألماني

قال ستوك سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد إن مهاجمه بويان كركيتش انتقل إلى ماينز الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.



ويبحث اللاعب البالغ عمره 26 عاما - المنتقل لستوك من برشلونة في 2014 - عن المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية بعد ظهوره فقط في تسع بين 22 مباراة مع ستوك سيتي بالدوري هذا الموسم.



وأكد ستوك تاسع ترتيب الدوري الممتاز حاليا انتقال اللاعب في بيان عبر موقعه على الانترنت.



وقال بويان في حسابه على تويتر: أرى اليوم فصلا مهما في حياتي يقترب من نهايته ويبدأ فصل مثير جديد.



وأتبع: هذا ليس وداع لستوك سيتي لكن أقول لهم إلى لقاء قريب وأنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكل شخص ساهم في ذكرياتي الجميلة خلال فترة وجودي بالنادي.



