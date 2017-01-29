بيتيس يعطل برشلونة.. ويجبره على التعادل

المصدر: مدريد - د ب أ

أفلت فريق برشلونة من هزيمة محققة أمام مضيفه ريال بيتيس وتعادل معه 1-1 في المرحلة العشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وتقدم بيتيس بهدف عن طريق الكسندر اليجريا مورينو في الدقيقة 75 ولكن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة.

واهدر برشلونة فرصة الصعود مؤقتا لصدارة الدوري الأسباني وحصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني متساويا في رصيد النقاط مع اشبيلية صاحب المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر.



وبدأت المباراة بهجمة سريعة من جانب بيتيس انتهت بتسديدة قوية من المدافع الدنماركي رضا دورميزي لكن الحارس الألماني لبرشلونة مارك أندري تير شتيغن امسك الكرة بثبات.

وكاد لويس سواريز أن يتقدم بهدف لبرشلونة في الدقيقة السادسة بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من أليكس فيدال ولكن دفاع أصحاب الأرض تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الموقف.

وأنقذ تير شتيغن مرمى برشلونة من فرصة خطيرة وتصدى لانفراد شبه كامل من روبن كاسترو بعدما تلقى تمريرة مباغتة من داني سيبايوس داخل منطقة الجزاء.

وواصل تير شتيجن تألقه وتصدى بأطراف أصابعه لتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عن طريق داني سيبايوس.

وتواصلت خطورة أصحاب الأرض على مرمى برشلونة ومن أحدى محاولات للفريق كاد روبن كاسترو أن يهز الشباك عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى تماما. ومرت أول نصف ساعة من المباراة وسط سيطرة تامة من جانب بيتيس وتراجع غير متوقع لفريق برشلونة، ولكن دون أن تسفر محاولات أصحاب الأرض عن أي أهداف.

وجاءت أخطر فرصة لبرشلونة في الدقيقة 37 عن طريق البرازيلي نيمار بعدما تلقى تمريرة رائعة من ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء لكن الحارس انطونيو أدان وقف له بالمرصاد.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الخمس الأخيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ الشوط الثاني بوتيرة سريعة حيث تبادل بيتيس وبرشلونة الهجمات منذ اللحظة الأولى لكن دون أن ينجح أي منهما في تسجيل هدف السبق.

وكاد تير شتيغن أن يكلف مرمى برشلونة هدفا ساذجا في الدقيقة 60 بعدما خرج من مرماه بشكل خاطئ ليقتنص منه كاسترو الكرة ويمرر إلى رضا دورميزي الذي سدد كرة بغرابة شديدة خارج المرمى الخالي.

وأجرى لويس إنريكي مدرب برشلونة ثلاثة تغييرات بنزول خوردي ألبا وسيرجي روبرتو واندريه جوميز وخروج اردا توران ولوكاس ديني ودينيس سواريز أملا في تغيير مسار المباراة.

ووقفت العارضة بالمرصاد لتسديدة صاروخية من داني سيبايوس في الدقيقة 70 لتضيع فرصة هدف مؤكد من بيتيس.

وواصل سوء الحظ ملازمته لبيتيس وتصدى القائم لفرصة هدف مؤكد لروبن كاسترو في الدقيقة 73.

وجاءت الدقيقة 75 لتشهد هدف السبق لبيتيس بتوقيع الكسندر اليجريا مورينو إثر ضربة ركنية ارتقى لها ريان دونك برأسه ليبعدها تير شتيغن بشكل خاطئ في اتجاه مورينو الذي سدد بشكل مباشر إلى داخل الشباك.

وكاد برشلونة أن يرد بهدف التعادل بعد دقيقة واحدة إثر تسديدة من ميسي أبعدها ماندي من على خط المرمى، ولكن الإعادة التليفزيونية رجحت أن تكون الكرة عبرت خط المرمى.

وشن برشلونة هجمة جديدة انتهت بتسديدة من أليكس فيدال واصطدمت بقدم جيرمان بيزيلا مدافع بيتيس ولكن زميله ماندي أبعد الكرة مجددا من على خط المرمى.

وأهدر كاسترو فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثاني لبيتيس بعدما انفرد تماما بالمرمى لكنه سدد بغرابة شديدة في أقدام تير شتيغن.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة تمكن سواريز من تسجيل هدف التعادل لبرشلونة بعدما تلقى تمريرة رائعة من ميسي لم يجد معها صعوبة في هز الشباك، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين برصيد 16 هدفا.