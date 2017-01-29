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غاريث بيل يغير موعد زفافه بسبب "السجين"

المصدر: العربية.نت
بيل وخطيبته إيما في مناسبة سابقة
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قدم غاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب ويلز موعد زفافه إلى الصيف المقبل بعدما تلقت العائلة تأكيدات من السلطات الأميركية تفيد بتقديم موعد خروج والد خطيبته من السجن حيث يقضي عقوبة الحبس منذ ما يزيد عن 4 أعوام.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن بيل وخطيبته إيما قررا تأجيل الحفل عقب اعتقال والدها رايس جونز قبل 52 شهراً، بسبب عملية نصب قيمتها تتجاوز مليوني جنيه إسترليني، وقضايا تتعلق بغسيل الأموال.

لكن الثنائي تلقيا تأكيدات بأن السجين جونز سيخرج من الحبس قبل عام ونصف من موعد نهاية العقوبة السابق بسبب حسن السلوك، وهو ما دفعهما إلى تقديم موعد الزفاف إلى شهر يونيو المقبل.

كلمات دالّة

#بيل, #ريال مدريد, #ويلز

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