فيدرر يكسر عناد نادال ويتوج ببطولة أستراليا

عاد السويسري روجيه فيدرر بقوة وجدارة إلى منصة التتويج في البطولات الكبرى وأحرز لقبه الخامس في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزه الثمين 6 - 4 و3 - 6 و6 - 1 و3 - 6 و6 - 3 على منافسه التقليدي العنيد الأسباني رافاييل نادال يوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة.

وحصد فيدرر لقبه الثامن عشر في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى وتجمد رصيد نادال في البطولات الكبرى عند 14 لقبا.

ويتفوق نادال على فيدرر في تاريخ المواجهات بينهما حيث حقق 23 انتصارا مقابل 12 انتصارا للنجم السويسري.

والتقى اللاعبان ثماني مرات سابقة في المباريات النهائية للبطولات الأربع الكبرى وفاز نادال في ست منها فيما حقق فيدرر الأحد الفوز الثالث له في هذه المواجهات.

ويعود فيدرر إلى قائمة المصنفين العشرة الأوائل بعدما تراجع ترتيبه للمركز السابع عشر بسبب ابتعاده عن الملاعب لستة شهور في النصف الثاني من الموسم الماضي للتعافي من إصابة في الركبة.