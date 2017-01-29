ليفربول يحاول انقاذ مسيرته عبر "طائرة خاصة"

المصدر: ليفربول - د ب أ

يحاول فريق ليفربول إنقاذ مسيرته المهتزة بأي ثمن، مما دفعه للسعي نحو إعادة مهاجمه السنغالي ساديو ماني من الغابون، في أسرع وقت من اجل اللحاق بالمواجهة المرتقبة أمام مضيفه تشيلسي يوم الثلاثاء.

وقرر نادي ليفربول إعادة ساديو ماني بطائرة خاصة، بعد نهاية مشاركته مع المنتخب السنغالي في كأس الأمم الأفريقية بالغابون.

وأهدر ماني ضربة جزاء يوم السبت ليتسبب في خروج المنتخب السنغالي من دور الثمانية لكأس الأمم الافريقية بعد الهزيمة أمام الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية 5-4.

وودع ليفربول مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع بعد الهزيمة أمام ضيفه وولفرهامبتون 2-1.

واعترف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول بأن فريقه يفتقد إلى الثقة، وهو ما ألقى بظلاله على النتائج في الفترة الأخيرة.

وقد يلحق ماني بتدريبات ليفربول غدا الاثنين تمهيدا للدفع به أمام تشيلسي مساء الثلاثاء.

وفي ظل غياب ماني تعرض ليفربول لأسواء مسيرة له، منذ تولي كلوب منصب المدير الفني، حيث فاز الفريق مرة، وحيدة منذ أخر مشاركة للاعب السنغالي مع الفريق خلال المباراة التي تعادل فيها مع سندرلاند 2-2 مطلع يناير الجاري.

وخرج ليفربول أيضا من كأس رابطة المحترفين، وبات يصارع من أجل البقاء ضمن الاربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز.