مانشستر يونايتد يستعرض في شباك ويغان

المصدر: مانشستر - د ب أ

اكتسح مانشستر يونايتد نظيره ويغان 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليصعد لدور الستة عشر من البطولة.

وسجل أهداف مانشستر في هذه المباراة مروان فلايني وكريس سمولينغ وهنريك مخيتريان وباستيان شفاينشتايغر في الدقائق 44 و57 و74 و81 على الترتيب.

وصعد فريق فولهام هو الآخر إلى دور الستة عشر بتغلبه على هال سيتي 4 – 1.

وسجل أهداف فولهام كل من سوني ألوكو في الدقيقة 17 وكريس مارتين في الدقيقة 54 ورينان سيسيجنون في الدقيقة 66 وستيفان يوهانسن في الدقيقة 78 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لهال سيتي إيفاندرو جويبل في الدقيقة 49.

وأضاع أبيل ماتياس إيرنانديز لاعب هال سيتي ركلة جزاء في الدقيقة 87.

كما تأهل فريق ميلوول إلى دور الستة عشر ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على واتفورد 1 – صفر.

ويدين ميلوول بالفضل في هذا الفوز للاعبه ستيف موريسون، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.

وتأهل أيضا سوتون يونايتد لدور الستة عشر اثر فوزه على ليدز يونايتد بهدف نظيف سجله جايمي كولينز من ركلة جزاء في الدقيقة 51 ،علما بأن ليدز يونايتد انهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ليام كوبر في الدقيقة 82.