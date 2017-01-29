هيغوايين يواصل التهديف.. ويقود يوفنتوس إلى تجاوز ساسولو

هز غونزالو هيغواين الشباك للمرة الثامنة في اخر ست مباريات في الدوري ليقود يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم للفوز 2-صفر في ساسولو اليوم الأحد بينما سقط روما صاحب المركز الثاني 3-2 أمام سامبدوريا.



وتقدم روما مرتين قبل أن تهتز شباكه بهدفين في ثلاث دقائق ليبتعد بأربع نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي تتبقى له مباراة أيضا.



ويملك يوفنتوس الساعي للقبه السادس على التوالي 51 نقطة من 21 مباراة مقابل 47 نقطة لروما من 22 مباراة. ويستضيف نابولي (44) باليرمو في وقت لاحق من يوم الأحد.



ووضع هيغواين يوفنتوس في طريق فوز مريح بعدما تفوق على رقيبه ليحول تمريرة اليكس ساندرو العرضية بضربة رأس داخل الشباك بعد تسع دقائق ويرفع رصيده إلى 15 هدفا هذا الموسم.



وصنع المهاجم الارجنتيني هدف يوفنتوس الثاني عندما تفوق على باولو كانافارو ليرسل تمريرة عرضية منخفضة حولها سامي خضيرة إلى الشباك في الدقيقة 25.



وبدا أن هدف ايدن جيكو في الدقيقة 66 وضع روما على طريق الفوز حيث تقدم 2-1 على مضيفه سامبدوريا لكن باتريك شيك أدرك التعادل بعد خمس دقائق لاحقة من أول لمسة له في اللقاء بعدما شارك كبديل قبل ما يزيد بقليل على دقيقة واحدة.



وكانت هناك المزيد من الإثارة بعد دقيقتين عندما أحرز لويس موريل هدف الفوز من ركلة حرة أبدلت اتجاهها.



وأبعد الحارس كريستيان بوجيوني تسديدة فرانشيسكو توتي من ركلة حرة وطالب روما باحتساب ركلة جزاء مع انطلاق فريق العاصمة للهجوم بحثا عن التعادل.



ومنح برونو بيريز التقدم لروما في الدقيقة الخامسة لكن دينيس برات أدرك التعادل لسامبدوريا قبل نهاية الشوط الأول.



وهز جيوفاني سيميوني الشباك مرتين - وجاء ثاني أهدافه من ركلة جزاء قرب النهاية - ليحول جنوة تأخره 2-صفر ثم 3-2 أمام مضيفه فيورنتينا إلى تعادل 3-3.



ووضع يوسيب ايليتشيتش وفيدريكو كييزا فيورنتينا في المقدمة لكن جنوة رد بهدفين في ثلاث دقائق قبل مرور ساعة عبر سيميوني وأوسكار هيليمارك.



وأعاد نيكولا كالينيتش التقدم لفيورنتينا على الفور لكن الفريق الزائر أهدر تفوقه حين لمس فيدريكو برنارديسكي بيده على خط المرمى ليطرده الحكم قبل أن يسجل سيميوني من ركلة الجزاء.



وسجل دييغو فالتشينلي ثلاثة أهداف ليمنح كروتوني المهدد بالهبوط بصيصا من الأمل بالفوز 4-1 على إمبولي.



وبقي كروتوني في منطقة الهبوط لكنه قلص الفارق مع إمبولي الذي يسبقه مباشرة في الترتيب إلى ثماني نقاط.



ومنح رودريجو دي بول اودينيزي فوزا مثيرا للجدل 2-1 على ميلانو بعدما أحرز هدف الفوز عقب نجاته من الطرد إثر مخالفة خطيرة ضد ماتيا دي شيليو قبلها بلحظات.



وكان دي شيليو لا يزال يتلقى العلاج عندما انطلق دي بول من الناحية اليمنى قبل أن يسدد في شباك الحارس جيانلويجي دوناروما من زاوية صعبة.