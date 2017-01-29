"سوبر ماريو" يرد على العنصريين.. ويقود نيس إلى الصدارة

تغلب نيس 3-1 بملعبه على جانجون ليتصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد، بعد أسبوع من تعرض نجمه ماريو بالوتيلي إلى هتافات عنصرية.



وأطلق بعض مشجعي باستيا هتافات عنصرية ضد ماريو بالوتيلي، الذي قاد فريقه يوم الأحد إلى فوز سهل ليرفعه فوق موناكو في الترتيب برصيد 49 نقطة من 22 مباراة.



ويستطيع موناكو استعادة القمة إذا تفادى الهزيمة أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب في وقت لاحق.



ومنح الحسن بليا التقدم لصاحب الأرض بعد تبادل للكرة مع فالنتين ايسريك في الدقيقة 11.



وضاعف جان سيري تقدم نيس قبل سبع دقائق على نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من فينسن كوزيلو.



وقلص جيمي برايان لاعب منتخب فرنسا السابق الفارق في الدقيقة 63 لكن بالوتيلي ضمن الفوز لنيس مع تبقي ثلاث دقائق على النهاية بعد تمريرة من أرنو سوكيه.