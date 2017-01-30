الأورغوياني خيمينيز يزيد متاعب أتليتكو

سيفتقد أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم جهود مدافعه خوسيه ماريا خيمينيز لفترة بعدما كشفت فحوصات بالأشعة خضع لها اصابته في أعلى الفخذ.



واضطر لاعب أوروغواي للخروج من الملعب خلال تعادل سلبي مع الافيس يوم السبت الماضي.



وذكر اتليتيكو في بيان يوم الإثنين: كشفت أشعة رنين مغناطيسي خضع لها خوسيه ماريا خيمينيز أنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة بالساق اليمنى.



ولم يعلن النادي فترة غياب اللاعب البالغ عمره 22 عاما ولكن وسائل اعلام اسبانية ذكرت أنه سيبتعد عن الملاعب لمدة شهر على الأقل.



وسيغيب خيمينيز عن مواجهة برشلونة في الدور قبل النهائي بكأس الملك وقد يغيب أيضا عن مواجهة باير ليفركوزن الألماني في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا في 21 فبراير المقبل.



ويحتل اتليتيكو المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد المتصدر.