باير ليفركوزن يطالب لاعبه بعدم المغالاة في دعم أردوغان

طالب نادي باير ليفركوزن الألماني من لاعبه التركي هاكان تشالهان أوغلو بالتحلي بالاعتدال وعدم المغالاة عند تعبيره عن آرائه السياسية حول الأوضاع في بلاده.

وقام اللاعب الدولي التركي بنشر مقطع مصور "فيديو" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشار فيه إلى فيديو آخر وصل إليه من قبل لاعب تركي سابق في مسابقة الدوري الألماني "بوندسليغا"، جوكهان توري، أعرب فيه عن تأييده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أوغلو على "تويتر" بجانب الصور، التي نشرها هناك، ثم أزالها بعد ذلك: جوكهان، أخي، لقد تلقيت رسالتك، من أجل بلادنا، من أجل شعبنا، من أجل تركيا العظيمة، أنا أيضا مستعد.

واعترف نادي ليفركوزن أنه تحدث مع اللاعب عن الفيديو، وحذره من المشاكل، التي قد يقع فيها بسبب اقحام نفسه في الإدلاء بالآراء السياسية، بما أنه يتمتع بمتابعة إعلامية كبيرة.

وقالت إدارة النادي الألماني: لقد نصحناه بأن يعتدل في المستقبل في نشر مثل هذه المقاطع، التي تحتوي على بعض الآراء.

وأشارت صحيفة "فوكس" الألمانية إلى أن الفيديو، الذي نشره اللاعب عبر الانترنت يعد جزءا من حملة دعم للرئيس التركي، التي يشارك فيها بعض الشخصيات العامة أيضا في تركيا.