ريال مدريد يستغل تعثر برشلونة وأشبيلية ويعزز صدارته

قاد كريستيانو رونالدو فريقه، ريال مدريد، لتحقيق فوز مستحق على ضيفه ريال سوسيداد 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الاحد في المرحلة العشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل برشلونة مع مضيفه ريال بيتيس 1-1 وفوز إسبانيول على أشبيلية 3 - 1 وأتلتيك بلباو على سبورتينج خيخون 2 -1.

وصنع رونالدو الهدف الأول الذي سجله ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 38 و سجل الهدف الثاني في الدقيقة 51 ،ثم اختتم ألفارو موراتا أهداف الريال في الدقيقة 83.

وأنهى سوسيداد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اينييغو مارتينيز في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز، عزز ريال مدريد صدارته للدوري الأسباني بعد أن رفع رصيده إلى 46 نقطة ليوسع الفارق بينه وبين برشلونة وأشبيلية إلى أربع نقاط، فيما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 35 نقطة في المركز الخامس.

