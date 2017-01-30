فينغر: أرسنال لا يحتاج إلى بنزيمه

نفى الفرنسي أرسن فينغر، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي الشائعات التي تؤكد اقتراب انضمام المهاجم كريم بنزيمه لصفوف فريقه، مؤكداً ثقته بالثلاثي الهجومي الذي يملكه حالياً.

وثارت العديد من الشائعات في الآونة الأخيرة حول اقتراب المهاجم الدولي الفرنسي من صفوف أرسنال وأنه بات هدفا أساسيا لهذا الفريق، بيد أن فينغر أكد أن جميع هذه التكهنات ترجع في الأساس إلى جنسية اللاعب الفرنسية.

وردا على سؤال عن رأيه في السبب، الذي أعاد الحديث مرة أخرى عن رحيل بنزيمه عن ريال مدريد، أجاب فينغر قائلا: لأنه فرنسي وربما لأن هناك بعض الأصوات، التي ترى ضرورة رحيله عن ريال مدريد.

ونال اللاعب الفرنسي في الفترة الأخيرة قسطا وافرا من غضب جماهير ريال مدريد، التي أبدت استيائها من وجوده ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

وطالبت الجماهير من المدير الفني للنادي الملكي، زين الدين زيدان، بأن يتخلى عن بنزيمه لصالح المهاجم الأسباني ألفارو موراتا، حيث ترى أنه يستحق أن يكون له دور أكبر في التشكيلة الأساسية للفريق.

وأدت كل هذه الأسباب إلى تعزيز التكهنات حول رحيل بنزيمة المحتمل، ولكن فينغر اعترف أنه ليس في حاجة لتدعيم أدواته الهجومية في أرسنال.

ويعود رأي فينغر في أن ناديه ليس في حاجة لخدمات مهاجم جديد إلى تألق داني ويلباك وعودته لتسجيل الأهداف مرة أخرى في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام ساوثهامبتون، في المباراة، التي سجل فيها أيضا ثيو والكوت ثلاثة أهداف "هاتريك".

كما تألق أوليفر جيرو في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى المستوى الرائع للاعب التشيلي أليكسيس سانشيز وزميله لوكاس بيريز، الذي يعد بديلا مناسبا له.

واختتم فينغر قائلا: "لسنا في حاجة لشراء مهاجم جديد، لدينا لاعبين جيدين في الخط الهجومي".