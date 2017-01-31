أشبيلية يقطع الطريق على كبار أوروبا ويمدد عقد نزونزي

أعلن أشبيلية ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أن لاعب الوسط الفرنسي ستيفن نزونزي مدد عقده معه حتى 2020 بدلاً من عقده السابق الذي ينتهي قبلها بعام.

وأوضح اشبيلية في بيان "مدد نزونزي عقده مع نادي أشبيلية حتى 30 يونيو 2020، مع رفع قيمة الشرط الجزائي".

وجاء في البيان "مع هذا التمديد، فإن النادي يؤكد الأداء الرائع للاعب الوسط الفرنسي الذي هو من دون شك أحد أكثر اللاعبين تميزا في إسبانيا وأوروبا هذا الموسم".

وكان نزونزي (28 عاما) محط اهتمام يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الخمسة الماضية، ومانشستر سيتي الانجليزي، بسبب مستواه الذي ساهم في قيادة فريقه إلى مزاحمة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني، وإلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتراجع أشبيلية من المركز الثاني إلى الثالث يوم الأحد بعد خسارته أمام إسبانيول 1-3 في المرحلة العشرين، فتوقف رصيده عند 42 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة، و4 نقاط عن ريال مدريد.

وسجل النجم الفرنسي، لاعب بلاكبيرن وستوك سيتي الانجليزيين سابقا، سبعة أهداف في 73 مباراة منذ انضمامه إلى أشبيلية في 2015، وساهم بإحرازه في الموسم الماضي اللقب الثالث على التوالي في بطولة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).