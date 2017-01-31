باتو يلتحق بركب اللاعبين الراحلين للدوري الصيني

انضم المهاجم البرازيلي الكسندر باتو، إلى قائمة المنتقلين إلى الدوري الصيني الثري، بتعاقده مع تيانجين كوانجيان من فياريال الإسباني، بحسب ما أعلن الثلاثاء على موقع تويتر.

وسيلعب باتو (27 عاما) تحت إشراف بطل العالم السابق الإيطالي فابيو كانافارو، وينضم إلى لاعب الوسط البلجيكي اكسل فيتسل المنتقل إلى تيانجين من زينيت الروسي الشهر الماضي بصفقة كبيرة.

وغرد باتو في حسابه على موقع "تويتر" حيث ظهر في صورة إلى جانب كانافارو: "أنا سعيد لأكون جزءا من عائلة تيانجين كوانجيان".

ورجحت الصحف الإسبانية تقاضي فياريال 18 مليون يورو (19 مليون دولار أميركي)، مقابل لاعب أنفق 3 ملايين فقط لضمه من كورنثيانز البرازيلي في يوليو الماضي. هذا وسيتقاضى باتو 10 ملايين يورو جراء الصفقة.

وسجل لاعب ميلان الإيطالي وتشلسي الانجليزي السابق 6 أهداف في 24 ظهورا مع فياريال.

وكان باتو أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم عندما تعاقد مع ميلان بعمر السابعة عشرة عام 2007.

وبرغم تسجيله 63 هدفا في 150 مباراة مع العملاق الإيطالي، إلا أن ظهوره الأول في أوروبا عكرته الإصابات، قبل عودته الى كورنثيانز في 2013.

وأعير اللاعب إلى ساو باولو وتشلسي قبل انتقاله إلى فياريال الصيف الماضي.

وانفقت الأندية الصينية مبالغ باهظة نهاية العام المنصرم لضم لاعبين من أمثال صانع الألعاب البرازيلي أوسكار والمهاجمين الأرجنتيني ايزيكييل لافيتزي وكارلوس تيفيز والنيجيري جون اوبي ميكل.

وفي سعي للحد من ظاهرة الانفاق على اللاعبين، والتي لقيت انتقادات في الصين من وسائل الاعلام والمشجعين، امرت السلطات مطلع الشهر الماضي بالشروع في ضبط صارم للانفاق غير العقلاني" من قبل الاندية.

وأشار متحدث باسم الهيئة العامة للرياضة التابعة للحكومة، إلى انه يتعين اتخاذ خطوات ضد "الاستثمار غير العقلاني" في كرة القدم، والى ان الحكومة "ستحدد معايير وستمنع التعاقدات الباهظة وتقوم بوضع ضوابط منطقية لأجور اللاعبين".