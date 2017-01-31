بنزيمة رداً على صافرت الاستهجان: أنا لا أستسلم

لا يمر المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بأفضل لحظاته مع ناديه ريال مدريد الأسباني في الوقت الراهن، بعد أن تلقى في الفترة الماضية صافرات استهجان من قبل أنصار فريقه، لكنه أرسل لهم رسالة مفادها بأنه لا يستسلم.

ووجه اللاعب الفرنسي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" رسالة إلى كل منتقديه قائلا: أنا لا أستسلم أبدا.

وقالت صحيفة "ماركا" الأسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد قلل من أهمية الصافرات التي وجهت لمواطنه.

ونقلت الصحيفة الأسبانية عن المدرب الفرنسي قوله بعد مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الأسباني: أنا سعيد، علينا أن نشكر الجماهير لأننا قد نشعر بالاستياء قليلا من الصافرات ولكنهم اليوم دعمونا من البداية وحتى النهاية.