قرعة سهلة للكبار في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواجهات خارج الديار لكل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز باستثناء بيرنلي وميدلزبره.

ويلتقي مانشستر يونايتد حامل اللقب مع مضيفه بلاكبيرن في دور الستة عشر.

ويخرج مانشستر سيتي لمواجهة هادبرسفيلد كما يخرج تشيلسي لمواجهة وولفرهامبتون ويلتقي ارسنال مع مضيفه ساتون يونايتد.

ويلتقي الفائز من مباراة ليستر سيتي وديربي كاونتي مع مضيفه ميلوال ويلتقي توتنهام مع مضيفه فولهام.

ويستضيف ميدلزبره فريق اوكسفورد كما يستضيف بيرنلي فريق لينكولن سيتي.

وتقام مباريات دور الستة عشر بين يومي 17 و20 فبراير المقبل.