لويس إنريكي عن كتيبة سيميوني: مشاكلهم لا تنتهي

أشاد لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة بنادي أتلتيكو مدريد، منافسه في الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، مشيرا إلى أنه فريق دائما ما يتسبب له بمتاعب.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحافي، الذي عقده على هامش مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الملك، على ملعب الأخير: أتوقع مواجهة معقدة للغاية، هدفنا الفوز بالمباراة والتقدم بهدف على المنافس، علينا أن نتجاوز الضغط الكبير الذي يمارسه.

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه قد يدخل بعض التغييرات في التشكيل لمواجهة الإرهاق، وأضاف قائلا: التشكيل يحدد بناء على عدد المباريات التي نخوضها، علينا أن نستغل كل الخيارات، لا يمكن أن أدفع بنفس اللاعبين في كل مباراة.

ورغم ذلك، يدرك لويس إنريكي مدى صعوبة مباراة الغد، حيث قال: دائما ما تسببوا لي في مشكلات، سواء كان بسبب الضغط في المناطق الأمامية أو بسبب الهجمات المرتدة، إنه أحد أفضل الفرق حاليا.

ويخوض برشلونة مباراة الذهاب للدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا أمام النادي المدريدي في ظل غياب لاعبين بارزين بين صفوفه، مثل سيرخيو بوسكيتيس وأندريس إنييستا للإصابة، بيد أن لويس إنريكي لا يرى عذرا في هذه المشكلة لتقديم مباراة قوية.

واستطرد إنريكي قائلا: أنا سعيد بما لدي، قد تواجه بعض الغيابات في موسم ما، هذا ليس وقت الحديث عن الغائبين، الأهم هو دعم المتواجدين حاليا.

وأثني لويس على لاعبه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، أحد اللاعبين المفضلين لديه في الفريق الكتالوني: أثمن كثيرا ما يقوم به بدون الكرة ومجهوداته الكبيرة، وجود ماسكيرانو في الفريق شيء جيد بالنسبة لأي مدرب، ولهذا فهو يلعب الكثير من المباريات.