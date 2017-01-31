ليل يعزز صفوفه بالهولندي أنور الغازي

أعلن نادي ليل الفرنسي لكرة القدم اليوم تعاقده مع اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي من أياكس أمستردام الهولندي.

وأعلن ليل عن حسم الصفقة من خلال حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر".

وبعد مفاوضات امتدت لأسابيع ، نجح ليل حسم الصفقة التي ينتقل الغازي (21 عاماً) بموجبها إلى الفريق الفرنسي مقابل سبعة ملايين يورو ، ويستمر العقد لمدة أربعة أعوام ونصف العام ، حسب ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية.

وكان الغازي قد انضم إلى أياكس في عام 2013 قادما من قطاع الشباب بنادي سبرتا روتردام. وسجل المشاركة الرسمية الأولى له في موسم 2014 -2015 ونجح بشكل سريع في حجز مكان أساسي له بالفريق تحت قيادة مديره الفني السابق فرانك دي بوير.