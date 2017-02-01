بالوتيلي ساخراً: "الفتيات" أكثر إثارة من سوق الانتقالات

رغم استعادة مستواه العالي في الملعب وتألقه مع فريق نيس الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، لم يتخلص نجم كرة القدم الإيطالي الدولي ماريو بالوتيلي بعد من مواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل، حيث عاد اللاعب لإثارة الجدل مجددا من خلال تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.



وفيما كان عشاق الساحرة المستديرة يترقبون بشغف ما ستسفر عن الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية التي أسدل الستار عليها مساء الثلاثاء، كشف بالوتيلي بشكل غريب عن انطباعه بشأن سوق الانتقالات في يناير المنقضي وخاصة في بلده إيطاليا.



وأكد بالوتيلي شعوره بالملل والضجر من خلو فترة الانتقالات الشتوية في إيطاليا من الإثارة، مشيرا إلى أن متابعة مقدمات البرامج في شبكة "سكاي سبورت" كان أكثر متعة.



وكتب بالوتيلي، في تغريدة بالإيطالية على "تويتر": الفتيات اللاتي يقدمن تقارير سوق الانتقالات على سكاي سبورت أكثر إثارة بالتأكيد من هذه الصفقات المبرمة.



وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في موقعها على الانترنت يوم الأربعاء إلى أن اللاعب الإيطالي كان في انتظار بعض الإثارة أمس في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية ولكن هذا لم يحدث حيث شهد سوق الانتقالات القليل من صفقات انتقال اللاعبين من الأندية الإيطالية إلى نظيرتها الإنجليزية.



وأوضحت الصحيفة أن اللاعب كتب هذه "التغريدة" للتعبير عن الانطباع السلبي لديه عن الساعات الأخيرة في سوق الانتقالات وعدم اقتناعه بسيناريو هذه الساعات الأخيرة في فترة الانتقالات ولم يجد سوى الإشارة إلى الفتيات اللاتي يقدمن البرامج على شبكة "سكاي سبورت" لجذب الانتباه إلى وجهة نظره.



وتحرص القناة الإيطالية بشبكة "سكاي سبورت" على تقديم خدمة إخبارية وكذلك أنباء عن الجدل الدائر بشأن الانتقالات المحتملة على مدار اليوم الأخير في سوق الانتقالات.



وساعد بالوتيلي فريق نيس في مزاحمة موناكو على صدارة الدوري الفرنسي حاليا حيث حصد كل من الفريقين 49 نقطة من 22 مباراة خاضها حتى الآن ويتفوق موناكو بفارق الأهداف فقط.



وسجل بالوتيلي، الذي لعب في الماضي لأكثر من ناد منها ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي، تسعة أهداف حتى الآن في 11 مباراة خاضها بالدوري الفرنسي هذا الموسم علما بأن جميع أهدافه جاءت في المباريات التي خاضها على ملعب الفريق.