زينيت يعيد الصربي إيفانوفيتش إلى روسيا

أعلن نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي لكرة القدم عن تعاقده مع المدافع الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش من تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد لعامين ونصف العام.

وأكد إيفانوفيتش أنه لم يفكر طويلا في الموافقة على الانتقال لزينيت بمجرد تلقيه عرض النادي الروسي وذلك لرغبته في العودة إلى الدوري الروسي.

وأوضح إيفانوفيتش الذي لعب في الماضي لفريق لوكوموتيف موسكو الروسي من 2006 إلى 2008 إن رغبته كانت كبيرة في العودة لروسيا من أجل المشاركة في المباريات بشكل أكبر.

وانتقل إيفانوفيتش إلى تشيلسي في 2008 وكن أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق على مدار سنوات لكنه خاض مع الفريق ست مباريات فحسب في الموسم الحالي.

وفاز إيفانوفيتش مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي في عامي 2010 و2015 وبلقب كأس إنجلترا في 2009 و2010 و2012 ولقب دوري الأبطال الأوروبي في 2012 ولقب الدوري الأوروبي 2013 كما خاض مع منتخب بلاده 92 مباراة دولية على مدار مسيرته الكروية حتى الآن.

ويحتل زينيت المركز الثاني في الدوري الروسي حاليا بفارق خمس نقاط خلف سبارتاك موسكو المتصدر.