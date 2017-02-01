كريستال بالاس ينقذ ساكو من تجاهل كلوب

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم أنه تعاقد مع المدافع الفرنسي مامادو ساكو على سبيل الإعارة من ليفربول حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك ساكو (26 عاماً) في 80 مباراة مع ليفربول منذ أن انضم إلى الفريق قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في سبتمبر 2013 ، لكنه استبعد من المشاركات الرسمية بعد خلافه مع المدرب الألماني يورغن كلوب.

وشارك ساكو في أكثر من 200 مباراة مع سان جيرمان قبل الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت أندية إنجليزية أخرى أبدت اهتماما بساكو خلال الأشهر القليلة الماضية لكن كريستال بالاس نجح في حسم عقد الإعارة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية التي أغلقت مساء الثلاثاء.