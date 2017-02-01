نافاس: جماهير ريال مدريد سببت الألم لرونالدو

قال الكوستاريكي كيلور نافا، حارس مرمى ريال مدريد أن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو شعر بالألم من صافرات الاستهجان التي وجهتها جماهير الفريق له في المباراة الأخيرة.

وتعرض رونالدو لهجوم قاس من جماهير ريال مدريد خلال المباراة، التي فاز بها النادي 3 - صفر على ضيفه ريال سوسيداد في المرحلة الماضية من مسابقة الدوري الأسباني "الليغا".

وواجه رونالدو، الذي كان كبش فداء للحالة المتراجعة لريال مدريد في الفترة الأخيرة، والتي شهدت فوزه في مباراة واحدة فقط من أصل خمس مباريات، صافرات الاستهجان، بإيماءات وتعبيرات استياء، قبل أن يحول تلك الصافرات إلى صيحات تشجيعية بعدما أحرز هدفا في تلك المباراة.

وقال نافاس في تصريحات لشبكة "كادينا سير" الإذاعية الأسبانية: يمكنك أن تقول أن كريستيانو يحب بالفعل كل الجماهير وسيرخيو راموس ( قائد فريق ريال مدريد ) أكد على هذا.

وأضاف: الأمر ليس كما يبدو بأنه غير مهتم بصافرات الاستهجان ضده، إنه يتألم عندما يطلقون الصافرات ضده أو يستهزؤون به ولكنه يعرف أن الجماهير تدعمنا، إنه يحاول دائما مساعدة الفريق بتسجيل الأهداف.

واستطرد نافاس قائلا: عندما تكون الجماهير متحدة مع اللاعبين يصبح الفريق أكثر قوة، عندما تكون الجماهير خلفنا، فهذا يعزز من قدراتنا، وهذا هو ما نريده.

وردا على سؤال عن الأجواء داخل ريال مدريد حاليا، أجاب الحارس الكوستاريكي قائلا: نولي اهتماما كبيرا لما يحدث داخل الفريق ونسعى إلى تطوير أنفسنا، نصل إلى أهدفنا شيئا فشيئا، نشعر أننا بخير وأكثر قوة.

واختتم نافاس قائلا: لا نرغب في خسارة المشاعر الطيبة الناشئة عن وحدتنا، علينا أن نستمر في تحقيق الانتصارات.