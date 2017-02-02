الساحر رونالدينيو يعود إلى برشلونة

أعلنت إدارة برشلونة عن تعيين الساحر البرازيلي رونالدينيو غاوتشو في منصب سفير النادي، بعد 9 أعوام من رحيله عن الفريق وانتقاله إلى ميلان الإيطالي.

وقالت إدارة برشلونة في بيان: رونالدينيو سيكون سفيراً لبرشلونة في الأعوام المقبلة وسيمثل النادي في العديد من المناسبات العالمية، كما سيكون مسؤولاً عن فريق قدامى برشلونة الذين سيشاركون في مباريات حول العالم لزيادة قاعدة مشجعي برشلونة وتسويق القيم التي قام عليها النادي.

ولعب رونالدينيو، أحد أساطير النادي الكالتالوني، في صفوف برشلونة بين عامي 2003 و2008، وقاد الفريق إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2006 وبطولتي دوري، وسجل لـ"بلوغرانا" 94 هدفاُ في 203 مباريات.