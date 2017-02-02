غريزمان ومانشستر يونايتد.. الاتفاق تم

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الأسباني، توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي تمهيدا للانتقال لصفوفه في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الفرنسي سيتقاضى 15 مليون يورو كراتب سنوي، كما هو الحال مع مواطنه باول بوغبا، نجم وسط ميدان "الشياطين الحمر".

وأضافت "ميرور" أن غريزمان طالب بارتداء القميص رقم 7، الذي كان يرتديه اللاعب الهولندي ممفيس ديباي قبل انتقاله لصفوف ليون الفرنسي مطلع العام الجاري.

وربط البعض بين وصول غريزمان إلى ملعب أولد ترافورد، معقل مانشتر يونايتد، وبين انتهاء حقبة المهاجم الإنجليزي واين روني.

ويمتد عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2021، حيث يصر النادي الأسباني على أن يقوم مانشستر يونايتد بدفع قيمة الشرط الجزائي، المدرج في تعاقده مع النجم الفرنسي، بالكامل، والذي يبلغ 85 مليون يورو، وهو ما يقل قليلا عما دفعه النادي الإنجليزي ليوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات بوغبا.

وقالت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يستعد لتنفيذ شرط النادي الأسباني، الذي طلب أن يحصل على أمواله دفعة واحدة، مما يعني أن النادي الإنجليزي سيجمع بين صفوفه بين اللاعبين الأغلى في العالم في الموسم المقبل.