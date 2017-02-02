فرانك لامبارد يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الدولي الإنجليزي السابق فرانك لامبارد الخميس اعتزاله كرة القدم عن عمر 38 عاما، بعد رفضه عددا من العروض المغرية لمواصلة اللعب، بحسب ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النجم السابق لنادي تشيلسي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": بعد 21 عاما مذهلة قررت أن الآن هو الوقت المناسب لأنهي مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف.

وأضاف: أنا فخور للغاية بالألقاب التي أحرزتها، بتمثيل بلادي أكثر من 100 مرة، وتسجيل أكثر من 300 هدف خلال مسيرتي.

ولم يحدد لامبارد خططه المستقبلية بعد الاعتزال، إلا أنه أعرب عن شكره للاتحاد الانجليزي على ‘تاحة الفرصة له لنيل شهادة تدريبية، ما قد يؤشر إلى احتمال خوضه غمار التدريب في مرحلة لاحقة.

وخاض لامبارد تجارب مع نادي نيويورك سيتي الاميركي، وناديي وست هام ومانشستر سيتي ، إلا أن نجوميته تجلت في تشيلسي اللندني، وبات يعتبر أحد أفضل لاعبي خط الوسط.

وسجل لامبارد 211 هدفا لصالح تشيلسي وكان ضمن تشكيلة الفريق في معظم الألقاب الرئيسية التي أحرزها، وخصوصا في 2005 عندما فاز النادي بلقب الدوري الانجليزي للمرة الاولى منذ 50 عاما، ودوري أبطال اوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2012.

وقال لامبارد: بالطبع، الجزء الأكبر من قلبي ينتمي إلى تشيلسي، وهو ناد قدم الي العديد من الذكريات العظيمة.

وزاد: لن أنسى ابدا الفرصة التي منحوني اياها والنجاح الذي تمكنا من تحقيقه معا. من المستحيل أن أوجه الشكر بشكل فردي الى كل الناس الذين ساعدوني ودعموني خلال 13 عاما من اللعب هناك.