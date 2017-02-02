مدرب لايبزيغ: فريقي أنقذ الألمان من الملل

أكد رالف هاسنهوتيل، مدرب فريق لايبزيغ، أن فريقه حافظ على أجواء الإثارة ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) باعتباره المنافس الوحيد لفريق بايرن ميونيخ (حامل اللقب) على صدارة المسابقة.

وصرح هاسنهوتيل، في مؤتمر صحفي عقده الخميس: نحن الفريق الوحيد الذي على مقربة من بايرن في الصدارة، كان من الممكن أن يحسم لقب المسابقة في مارس مرة أخرى إذا لم نكن متواجدين في سباق المنافسة.

وكان بايرن قد توج باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه، غير أنه يتربع حاليا على الصدارة، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام لايبزيغ، صاحب المركز الثاني، فيما يتفوق الفريق البافاري بفارق 13 نقاط على آينتراخت فرانكفورت، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب المسابقة.

ويحل لايبزيغ ضيفا على بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الرابع، الذي يبتعد بفارق نقطة واحدة خلف فرانكفورت، يوم السبت في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

ويخوض لايبزيغ، الذي تتولى رعايته شركة (ريد بول) النمساوية لمشروبات الطاقة، موسمه الأول في بوندسليجا، حيث يبدو هاسنهوتيل سعيدا بأن يكون جزءا من الانطلاقة الجيدة للفريق، الذي ينتمي لألمانيا الشرقية، في المسابقة.

وأوضح مدرب لايبزيغ: ربما لا نمتلك اسما كبيرا في المسابقة حتى الآن، ولكن ربما تأتي اللحظة التي نكون فيها النادي الأكثر إثارة في أوروبا.

وأشار هاسنهوتيل: من الجميل أن نصنع التاريخ. بإمكان الجميع رؤية ذلك من خلال حرص اللاعبين على تقديم الأفضل دائما، وسيكون من الرائع إذا واصلنا السير على هذا النهج لفترة طويلة من الوقت.