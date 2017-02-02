مورينيو: الحكام يعاملوني بطريقة مختلفة عن بقية المدربين

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن المسئولين تعاملوا معه بطريقة مختلفة عن باقي المدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشعر مورينيو بالاحباط عقب تعادل فريقه مع هال سيتي سلبيا الأربعاء ليبتعد فريقه عن المركز الخمسة الأولى في جدول الترتيب.

وقال مورينيو: الكل يعلم تماما أنني مختلف، اللوائح بالنسبة لي مختلفة.

وقارن مورينيو بين الطريقة التي يتحدث بها المسئولون له خلال المباريات بالطريقة التي صرخ بها الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول في وجه الحكم الرابع خلال المباراة أمام تشيلسي مساء الثلاثاء.

وأشار مورينيو: بالأمس الحكم الرابع قال لمدرب، استمتع كثيرا بحماسك، اليوم تم إخباري بالجلوس أو أنني سأتعرض للطرد.

وأكد مورينيو الذي يشتهر بعصبيته خلال مشواره مع مانشستر أو مع تشيلسي، أن لاعبي هال سيتي عرفوا كيفية الضغط على الحكم خلال المباراة أمام فريقه.

وأوضح المدرب البرتغالي: لا انتقد منافسي، إنهم يقاتلون من أجل حياتهم، كل نقطة بالنسبة لهم هي ذهب، عليهم أن يقاتلوا بكل قوتهم، كانوا يحاولون معرفة ما هو الحد المسموح بالنسبة لهم.