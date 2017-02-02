يوفنتوس يمدد عقد السويسري ليشتستاينر حتى 2018

أعلن فريق يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم تمديد التعاقد مع المدافع السويسري ستيفان ليشتستاينر حتى يونيو عام 2018.

وكان ليشتستاينر (33 عاماً) قد انضم إلى صفوف يوفنتوس عام 2011، قادما من مواطنه لاتسيو ، وساهم مع الفريق في الحصول على لقب الدوري في المواسم الخمسة الأخيرة

وافتتح اللاعب الدولي السويسري رصيده التهديفي مع يوفنتوس في المباراة الرسمية الأولى ، التي اقيمت على ملعب الفريق الجديد في شهر سبتمبر عام .2011

وانضم ليشتستاينر هذا الأسبوع إلى قائمة يوفنتوس التي ستواجه بورتو البرتغالي في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا الشهر الجاري، بعدما ابتعد عن حسابات ماسيلميانو أليغري مدرب الفريق خلال مرحلة المجموعات بالبطولة القارية.