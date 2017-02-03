الكاميرون تتجاوز غانا وتصعد لملاقاة مصر في النهائي

اصل منتخب الكاميرون حملته نحو استعادة لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الغائبة عنه منذ 15 عاما، بعدما صعد إلى المباراة النهائية للمسابقة القارية المقامة حاليا بالغابون، إثر فوزه الثمين 2 -صفر على المنتخب الغاني في الدور قبل النهائي للمسابقة يوم الخميس.

وكان المنتخب الكاميروني، الذي اعتذر سبعة من عناصره الأساسية عن المشاركة في البطولة قبل انطلاقها بأيام قليلة، الطرف الأفضل في الشوط الأول، قبل أن يحكم منتخب غانا قبضته على مجريات الشوط الثاني، الذي تبارى خلاله لاعبوه في إهدار جميع الفرص التي أتيحت لهم.

وافتتح ميشيل نجادجوي التسجيل لمصلحة منتخب الكاميرون (الأسود غير المروضة)، مستغلا هفوة قاتلة من المدافع الغاني جون بوي، قبل أن يضيف كريستيان باسوجوج الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، قد صعد للدور ذاته عقب فوزه بركلات الترجيح على منتخب بوركينا فاسو يوم الأربعاء في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.