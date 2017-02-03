غوارديولا عن أغويرو: لا يزال خيارا هاما للسيتي

أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، إن المهاجم سيرجيو أغويرو ينتظره مستقبل مشرق مع النادي رغم جلوسه مؤخرا على مقاعد البدلاء.

وأغويرو هداف سيتي برصيد 18 هدفا في 25 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم ولكنه ينافس بقوة للعودة إلى التشكيلة الأساسية للفريق بعد غد الأحد أمام سوانزي سيتي، بعدما غاب عن الفوز الكبير 4-صفر على وست هام يونايتد يوم الأربعاء الماضي.



وأبلغ غوارديولا الصحفيين: "ليس هناك أي شك في قيمة سيرجيو. أنا سعيد جدا بما فعله.. باستثناء إيقافه سبع مباريات".



وقال: "الأندية الكبرى في أوروبا دائما ما تمتلك الكثير من المهاجمين، وكذلك الحال في هذا النادي أيضا.. (ماريو) بالوتيلي و(كارلوس) تيفيز وسيرجيو و(إيدن) جيكو تزاملوا معا".



وأضاف: "في الأندية الكبرى.. ترى في ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس... في ريال لا يلعب (ألفارو) موراتا. الأندية الكبرى تحتاج عددا كبيرا من المهاجمين.. ونحن أيضا".



ولم يساعد كثيرا تعاقد سيتي مع المهاجم البرازيلي الشاب جابرييل جيسوس في تحسين وضع أغويرو ولكن غوارديولا واثق في قدرته على الجمع بينهما في تشكيلته الأساسية.



وأضاف: "جابرييل في 19 من عمره.. ولكنه تأقلم سريعا. يتلقى دروسا في اللغة الإنجليزية كل يوم وهذا يعني لي الكثير".



وعاد لاعب الوسط المخضرم يايا توري لتشكيلة سيتي في دوري أبطال أوروبا بعد قيده أمس الخميس.



وأضاف: "قدرات يايا يصعب إيجادها في هذه الأيام. إنه يحب كرة القدم.. يحب اللعب.. يتمتع بروح الهواة".



وتابع: "أحب ذلك، أحب اللعب مع لاعبين مثله، في نهاية المطاف يصبح الأمر مهنة وتكون ملزما باللعب ولكنه يتمتع بروح الهواة على هذا المستوى".



ويحتل سيتي المركز الخامس في الدوري بفارق 10 نقاط خلف تشيلسي المتصدر بعد 23 مباراة.